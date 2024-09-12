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Художники из ДХШ Подмосковья отличились на арт-фестивале в Токио

Юные художники из красногорской детской художественной школы отличились на арт-фестивале в Токио (Япония). Шершнева Ульяна, Тихова Ксения и Масликова София были выбраны Японским посольством для участия в конкурсе, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

В этом году призером стала Тихова Ксения. Ее натюрморт с самоваром «Чаепитие» занял первое место от Российской Федерации. Работа была выполнена под руководством педагога Яны Азаровой.

Красногорская ДХШ успешно конкурировала с такими известными художественными учебными заведениями, как академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Московская центральная художественная школа.

Тихова Ксения и Азарова Яна Андреевна были приглашены в Японию на торжественное награждение. Поездка проходила с 3 по 8 августа. В международном фестивале участвовали победители из Италии, Германии, Сербии, Малайзии, Великобритании, Японии, Китая, Израиля, Индонезии, Брунея и других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.