Художники и артисты: в Петербурге больше не жалуются на уличных музыкантов

В Петербурге за лето приняли более 300 заявок на уличные выступления

В комитете по культуре Санкт-Петербурга за лето упростили процесс подачи заявки на уличные выступления музыкантов, художников и поэтов. Всего в 2025 году власти приняли более 300 таких заявлений, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кроме того, в городе решили проблему шума: за первое полугодие жители не подали ни одной жалобы на уличных музыкантов.

«Закон, регулирующий деятельность уличных музыкантов, стал ответной реакцией на многочисленные жалобы жителей, чей покой практически круглосуточно нарушался из-за громкой музыки, колонок, электрогитар и другой звукоусиливающей аппаратуры», — заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.

Уличные музыканты оформляют заявки через портал «Культура Петербурга». На этом ресурсе доступна интерактивная карта со всеми площадками, предназначенными для выступлений. Кроме того, портал содержит информацию о доступном времени для каждого места и его специфических требованиях.

Например, на Якорной площади в Кронштадте допускается использование барабанов, в то время как на площади Искусств запрещено применение звукоусиливающей аппаратуры.

