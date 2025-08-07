Леонтьев вновь выйдет на сцену в Казани на фестивале Игоря Крутого

Валерий Леонтьев после длительного перерыва объявил о своем выходе на сцену. Он должен выступить на фестивале Игоря Крутого в Казани, сообщает сайт МК.Ru .

В прошлом году артист впервые нарушил свое решение в связи с юбилеем Игоря Крутого. Появление Леонтьева на сцене стала счастьем и для него самого и для зрителей. Валерий откровенно роекрствовал, а поклонники неистовствовали, настолько, что после первой песни концерт пришлось прервать, так как публика дорвалась до кумира. Тогда артист взял паузу и некоторое время собирал принесенные розы, хризантемы, пионы, орхидеи, лилии, нарциссы, астры и прочее. Известно, что всего зрители подарили больше 200 букетов суммой в более чем миллион рублей.

На следующей песне «Один билет» перед сценой образовался танцпол. На концерте царила атмосфера выступлений западных мировых звезд, где происходит полное единение артиста со зрителем. Все это держалось до самого окончания концерта. Сейчас же Леонтьев готов еще раз показать всем, кто является хозяином российской поп-сцены.

«Я счастлив, что Игорь Крутой, который по-отечески заботится о фестивале, пригласил меня на „Новую волну“, на сцену которой я с удовольствием и трепетом выходил многие годы. Отчетливо помню 80-е, когда фестиваль назывался „Юрмала“ и все стремились попасть на него в качестве артистов или зрителей», — отметил певец.

Также он добавил, что сегодня фестиваль имеет новую географию, однако суть остается прежней. Новые голоса получат возможность заявить о себе, зрители смогут увидеть любимых исполнителей. Для самого Леонтьева это выступление станет шансом увидеть снова любимых зрителей.