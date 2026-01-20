Хоровая школа мальчиков и юношей Дубны отметила 35-летие концертом

Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» отметила 35-летие отчетным концертом 17 января, в котором приняли участие коллектив под руководством Ольги Мироновой и приглашенные деятели культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный концерт Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» прошел 17 января. Руководитель и дирижер Ольга Миронова вместе с коллективом представили отчетную программу. Школа считается одним из уникальных музыкальных коллективов России, неоднократно представляла страну на международных конкурсах и фестивалях, а также завоевала более 200 престижных наград в России, Бельгии, Швейцарии и Англии.

В прошлом году концертный хор Дубны получил звание «Лучший детский хор России» после победы на всех этапах всероссийского конкурса. На юбилейном концерте хор исполнил свои известные произведения.

В мероприятии приняли участие родители учеников, педагоги и приглашенные гости — доцент кафедры хорового дирижирования Алексей Петров и заслуженный работник культуры России Мирза Аскеров. Они провели мастер-класс и исполнили композицию «Многая лета».

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что в школе занимаются более 500 детей, а к юбилею проводится капитальный ремонт второго корпуса при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Ожидается, что после открытия нового здания число учеников увеличится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.