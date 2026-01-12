сегодня в 17:11

Хор «Осанна» из Пушкино провел рождественский концерт в ДК «Пушкино»

Академический хор «Осанна» выступил с традиционным рождественским концертом 11 января в концертном зале ДК «Пушкино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В концертном зале ДК «Пушкино» 11 января прошел традиционный рождественский концерт народного коллектива Академического хора «Осанна». Праздничный вечер открылся выступлением юных воспитанников вокального коллектива «Орфей» под руководством Анны и Ольги Рузановых. Хор и его художественного руководителя и дирижера Тамару Закутскую зрители встретили аплодисментами. С приветственным словом выступил благочинный церквей Пушкинского округа иерей Василий Ковальчук.

В программе прозвучали духовные произведения русских композиторов, шедевры мировой оперной сцены, романсы и народные песни. Кульминацией вечера стало исполнение «Аллилуйи» из рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Зрители отметили эмоциональность и мощное звучание хора.

В завершение концерта зал и коллектив вместе исполнили «Многая лета». Хор «Осанна» под руководством заслуженного работника культуры РФ, профессора Тамары Закутской, продолжает 61-й концертный сезон и готовится к новым выступлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.