«Хочу пятого»: Джигурда вновь готовится стать отцом

сегодня в 18:17

«Давно хочу еще одного наследника»: Джигурда мечтает о пятом ребенке

Известный шоумен Никита Джигурда заявил о своем намерении снова испытать радость отцовства в следующем году, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам певца и актера, несмотря на наличие четверых детей, он лелеет мечту о пополнении семейства.

«Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого», — признался Джигурда.

Он подчеркнул, что рождению дочери также будет очень рад.

Стоит отметить, что у артиста и его четвертой жены, Марины Анисимовой, двое общих детей. Помимо этого, у актера есть сыновья от прежних браков.

