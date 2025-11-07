Хлебникова выступит в Рязани, несмотря на риск сломать кости в любой момент

60-летняя певица Марина Хлебникова выступит с концертом в Рязани 7 ноября, хоть доктора и запретили ей это делать. У артистки, предположительно, есть проблемы с костями — они очень хрупкие, и поэтому имеется риск перелома, сообщает Mash .

Перед выступлением Хлебникова рассказала врачам, что у нее есть боли в суставах, а также немеют ноги. На протяжении нескольких лет она проходит лечение от хронических проблем с костями. Из-за нарушенного обмена кальция они стали хрупкими.

Также образовались компрессионные переломы позвоночника. С подобным диагнозам доктора рекомендуют не поднимать даже швабру, не то, что выходить на сцену.

Однако Хлебникова приняла решение рискнуть. Она хочет выступить на следующий день после юбилея.

Артистка была популярна в нулевых. Многие знают ее по песням «Чашка кофею», «Солнышко мое, вставай» и «Дожди».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.