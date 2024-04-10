HBO отменила продолжение «Игры престолов» из-за неактуальности

Американская сеть платного телевидения HBO отказалась от съемок продолжения популярного сериала «Игра престолов». По мнению авторов проекта, тема планировавшегося спин-оффа уже неактуальна, сообщает Life.ru со ссылкой на Screen Rant.

Об отмене продолжения сериала рассказал исполнитель главной роли в картине — Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу. Он подтвердил, что ранее проект действительно разрабатывался, однако теперь все планы свернуты.

«Спин-офф „Игры престолов“ с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO», — написало издание.

Харингтон также озвучил свое видение по вопросу, почему съемки спин-оффа оказались отменены. По мнению актера, разработчики ленты не смогли придумать подходящую историю, которая достаточно заинтересовала бы зрителей.