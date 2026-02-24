Гуф заявил, что вынужден «заглаживать вину» из-за проблем с законом

Рэпер Гуф: сам себе ищу какие-то проблемы, это не имеет отношения к зависимости

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) рассказал, что ему регулярно приходится «заглаживать вину» из-за проблем с законом. Он нередко сам создает проблемные ситуации, последствия которых затем вынужден устранять. При этом артист подчеркнул, что происходящее не связано с зависимостью, сообщает Life.ru .

«Это получается у меня само собой. Ситуации разные, которые потом приходится выгребать. Я сам себе ищу какие-то проблемы, бывает. Это не имеет отношения к зависимости никакого», — подчеркнул артист.

Осенью 2024 года Гуф оказался на скамье подсудимых после конфликта в бане в Апрелевке. Во время отдыха он поссорился с управляющей из-за аренды, а затем отобрал телефон у ее брата, который оказался действующим сотрудником полиции.

Сначала Долматов отрицал вину, однако позже публично извинился. Несмотря на это, в отношении рэпера и его приятеля, участвовавшего в потасовке, возбудили уголовное дело. Сторона обвинения запросила для артиста условный срок.

