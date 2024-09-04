Группа участников СВО выступит на Манежной площади в рамках форума «Москва 2030»

Музыкальный коллектив «АртАгитБригада1430» выступит 6 сентября на Манежной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Начало концерта в 20:00, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Группа 1430 гвардейского мотострелкового полка Минобороны РФ, выполняющего боевые задачи в зоне СВО на запорожском направлении, была создана по инициативе командира для укрепления боевого духа подразделений.

В состав группы входят только военнослужащие: гитара — Апостол, аккордеон и клавишные — Двиня. Музыканты исполняют как собственные песни, так и известные композиции разных жанров. На сегодняшний день группа выпустила альбом «1430 — сделано в столице».

1430 гвардейский мотострелковый полк был сформирован 1 октября 2022 года из мобилизованных москвичей и жителей Подмосковья. В ноябре 2022 года они прибыли в Запорожскую область и приступили к выполнению боевых задач.

В июне прошлого года полк получил боевое крещение, отражая украинское контрнаступление у населенного пункта Работино. За массовый героизм личного состава президент РФ Владимир Путин удостоил полк почетным наименованием «гвардейский».