Группа «Рок-Остров» берет полмиллиона за корпоратив после хайпа трека в соцсетях

SHOT: группа «Рок-Остров» снова стала популярной на фоне хайпа трека в соцсетях

Музыкальная группа «Рок-Остров» снова обрела популярность после того, как недавно их трек «Ничего не говори» завирусился в социальных сетях. Суммарно под мелодию сняли около 100 тыс. коротких видео, сообщает SHOT .

На фоне нынешнего хайпа песни «Ничего не говори», вышедшей в 1997 году, рок-группа начала давать корпоративы. Сейчас выступление коллектива, который на сцене около 38 лет, стоит 500 тыс. рублей. До конца года все даты расписаны.

Помимо 500 тыс., группа «Рок-Остров» требует от заказчика корпоратива соблюдать райдер. Участники группы ездят только на премиум-автомобилях, останавливаются в номерах комфорт-класса, полулюксах или люксах. Также они требуют оплатить легкие закуски и мини-бар.

Помимо этого, в райдере «Рок-Острова» есть еда европейской, русской и японской кухни. Приезжая в другой регион, участники коллектива пробуют национальную кухню. В гримерку «Рок-Остров» требует принести крепкие и легкие горячительные напитки, сигары, мясную и рыбную нарезку.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза продолжит выступать на корпоративах после скандала в Красноярске. За такое мероприятие она берет пять млн рублей.