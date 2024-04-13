Гостей выставки «Россия» познакомят с культурной жизнью Москвы

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в субботу покажут новую тему экспозиции — «Москва культурная». Гости смогут больше узнать о современной культурной жизни мегаполиса, а также о творческом наследии знаменитых горожан, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

«В рамках двухнедельной программы для гостей проведут больше 40 мастер-классов, концертов и встреч с деятелями культуры и искусства», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

14 апреля на площадке выступит Московский мужской камерный хор под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Рыбина. 20 апреля для гостей организуют концерт солистов Государственной капеллы Москвы им. Вадима Судакова. 27 и 28 апреля посетителям покажут представление артисты Москонцерта.

Встреча с народной артисткой РФ Ольгой Прокофьевой пройдет 14 апреля, с музыкантом, актером Московского театра на Таганке Василием Уриевским — 20 апреля. Начало в 13 часов. Кроме того, народная артистка России Вера Алентова будет на площадке столицы 27 апреля с 17:15 до 17:45.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Ежедневно на площадке мегаполиса будут проходить творческие мастер-классы. Так, 14 апреля в 13:00 можно будет сделать театральные маски, 26 апреля в 16:30 — занятие по росписи и декору вееров, 27 апреля в 13:00 —рисование пастелью.

Еще для посетителей проведут познавательные викторины о достопримечательностях, театрах и известных москвичах.

«За полгода Москва представила на выставке 10 тем — от предпринимательства и туризма до технологий умного города. Посетители приняли участие более чем в 200 мастер-классах и 230 встречах с экспертами», — добавила Сергунина.