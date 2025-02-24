Гостей парка «Сестрорецкий» в Клину приглашают на мероприятия на этой неделе

Каждую неделю в парках г. о. Клин проводят разнообразные мероприятия, которые становятся центром притяжения для жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Активности в «Сестрорецком» начинаются уже в четверг. 27 февраля с 14:30 — зарядка в парке. Инструкторы ждут на детской площадке на нижней территории парка. С 15:00 — развлекательная программа «Нескучная зима» с эстафетой «Остуди блин». Для детей — подвижные игры на детской площадке на нижней территории (в хорошую погоду) или же настольные игры в офисе. После — интерактивный лекторий «Мир вокруг нас». Основная тема — «Широкая масленица». Детей познакомят с историей возникновения праздника.

В пятницу, 28 февраля с 14:30 посетителей парка приглашают на развлекательную программу «Зимнее веселье» с русскими народными играми, сразу после — интерактивный лекторий «Традиции Масленицы в России» с мастер-классом «Масленичный блин». А суббота, 1 марта, начнется традиционно: в 9:00 у арки «Я люблю Клин» стартуют любители бега из сообщества «5 верст».

В парке «Сестрорецкий» постоянно (с учетом погоды) работает воздушная подушка, горки с прокатом тюбингов и детский сноуборд-парк.

Вход свободный (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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