Гостей фестиваля «Московское чаепитие» ждет более 340 мероприятий

В российской столице с 1 декабря стартует новый сезон фестиваля «Московское чаепитие», в рамках которого проведут более 340 событий, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в различных мероприятиях до 28 февраля 2025 года включительно. Организаторы проведут более 340 активностей, в число которых войдут чайные дегустации, спектакли на льду и театральный интерактивы.

«Флагманской площадкой вновь станет Тверская площадь. Здесь можно будет посмотреть выступления артистов и попробовать новогодний купаж чая „Москва“, заваренного в самоваре. В состав напитка входят кубики карамели, белый шоколад и лепестки дикого шафрана», — отметила Сергунина.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма

В этот раз уникальная программа затронет не только исторические усадьбы, но также ледовые арены в Парке Горького, саду «Эрмитаж», ВДНХ, парке «Сокольники» и других местах. В выходные дни на ледяных площадках будут представлены увлекательные шоу с участием фигуристов и акробатов. Основой выступлений станут три романтических сюжета, переплетенные с московскими обычаями гостеприимства. После каждого шоу все желающие смогут прокатиться на коньках в компании артистов и насладиться новогодним напитком. Вход на каток будет по билетам.

В старинных усадьбах Москвы для посетителей организован интерактивный театральный опыт под названием «Чаепитие с графиней». Горожан и гостей столицы приглашают стать частью аристократической жизни XIX века. На них ждут прогулки по поместьям в сопровождении актеров. Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо заранее зарегистрироваться.

В туристическом сервисе Russpass доступна детальная программа. Проект «Зима в Москве» будет включать фестиваль «Московское чаепитие», объединяющий все сезонные мероприятия на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Общее количество работающих локаций превысит 1,9 тысячи.