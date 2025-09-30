Гордон заявил, что из-за жесткой цензуры в РФ создаются нереалистичные фильмы

Телеведущий, актер и режиссер Александр Гордон заявил, что не понимает, для чего в сфере кинематографа вводят так много запретов, которые вынуждают создателей кинолент создавать реальность, которая не похожа на мир настоящего времени, об этом он заявил в программе «Акцент», пишет ОТВ-Екатеринбург .

Гордон отметил, что может понять тех, кто вводит запреты для использования тех или иных сцен на экране. Но в конечном счете это приводит к появлению «вылизанных» картин в отечественном кинематографе.

«Их понять можно, если они не могут бороться с явлением, они могут бороться хотя бы с показом этого явления. То, что некоторые чиновники от нас требуют, я даже не припомню такого в советской истории, включая 20-е годы, когда искусство должно служить народу и больше ничего не должно. Режиссер говорит: „Курить, пить в кадре нельзя“, но люди же курят и пьют, люди трахаются, но это нельзя. Потому что 18+. А 18+ кинотеатры не берут: „А кто посмотрит? А у нас семейная аудитория“», — заявил Гордон.

Телеведущий подчеркнул, что с текущими ограничениями создателям кино крайне сложно снимать ленты, которые бы вызывали не только интерес у зрителя, но и проводили бы в его голове параллели с его жизнью.

«Это „нельзя“ в кино приведет к тому, что мы будем видеть только вылизанные, неузнаваемые фильмы, которые никак не коррелируют с действительностью, но зато нравятся чиновникам, потому что их за это не поругают», — заключил Гордон.

