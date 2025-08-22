Голливудский актер Микки Рурк увлекся телеведущей Аленой Водонаевой

Водонаева путешествует по США уже несколько недель, и в какой-то момент она встретила актера Микки Рурка. Актер выложил пост в своих социальных сетях с фотографией девушки и видео с ней же.

На опубликованной записи видно, как Рурк приобнял Водонаеву за талию и о чем-то активно общается.

Микки Рурк — актер и сценарист из США. Он был лауреатом на «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». Актеру сейчас 72 года.