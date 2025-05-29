Год без Насти: что сейчас происходит на могиле Заворотнюк

Опубликованы фото и видео с могилы Анастасии Заворотнюк в годовщину ее смерти

29 мая родные и поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк посетили ее могилу на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артистки в годовщину ее смерти, сообщает «СтарХит» .

В четверг на кладбище прибыл муж актрисы Петр Чернышев. Он привез с собой два огромных букета с белыми и красными розами. Цветы фигурист положил на могилу, а затем зажег свечу.

Почтить память актрисы приехали ее младшая дочь, шестилетняя Мия, а также старшие дети — Анна и Майкл. Посетила могилу Анастасии Заворотнюк и фигуристка Татьяна Навка, она поддерживала семью актрисы.

В 11:45 началась панихида. Батюшка провел обряд, попросил прощения за грехи умершего. Затем близкие и поклонники подошли к могиле актрисы и перекрестились. Цветы оставляли не только близкие Заворотнюк, но и поклонники. Они собрались на кладбище за полчаса до приезда семьи актрисы.

На опубликованных фото с могилы Заворотнюк видно множество цветов. Место упокоения актрисы буквально завалено букетами. Там же стоят ее фотографии и иконы.

Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Долгое время она боролась с глиобластомой — самой агрессивной опухолью головного мозга.