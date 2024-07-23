Глюк’oZу убрали с афиш фестиваля в Москве, где она должна была выступить

Певицу Глюк’oZу убрали с афиш ее ближайшего и единственного выступления в столице после скандального концерта в Красноярске. Вероятнее всего, 29 сентября в московской «Live арене» артистки не будет, сообщает Mash .

Вместе с Натальей Ионовой на сцене фестиваля должны были выступить Анна Асти, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие. Но после концерта в Красноярске упоминание о певице убрали из описания, а афишу поменяли.

По словам сотрудников одной крупной билетной компании, в лайн-апе фестиваля Ионовой уже нет. Их коллеги из других фирм это косвенно подтвердили.

Официальных комментариев организаторов по поводу исключения певицы пока не было.

Ранее Глюк’oZa чуть не сорвала праздничный концерт на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Наталья чесалась, перестала попадать в слова и ноты, задавала глупые вопросы аудитории и трогала себя за интимные места.