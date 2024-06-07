Главред «Вечерней Москвы» представил новую книгу на столичном фестивале

По словам Куприянова, за легким названием скрывается история о непростых судьбах людей коренных народов Севера. Автор отмечает, что в последнее время стали появляться работы о Дальнем Востоке, которые, по его мнению, отличаются наивностью и поверхностностью изображения жизни этих регионов.

«Я сам родился на Амуре и только в 18 лет впервые увидел большой город. И для меня было удивительно встретить такой наив в описании коренных северных народов. И поэтому было принято решение написать свою книгу про Дальний Восток», — пояснил Куприянов.

Политический обозреватель «Вечерней Москвы» Михаил Щербаченко отметил, что новое произведение Куприянова можно воспринимать как киноповесть, где есть место экзотике, мистике, ярким сценам погонь и драматическим любовным линиям.

Сам Александр Куприянов является автором ряда повестей и романов, в том числе «Таймери» и «Истопник». Главред «Вечерней Москвы» награжден орденом Дружбы и другими государственными наградами.