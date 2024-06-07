Главред «Вечерней Москвы» представил новую книгу на столичном фестивале
В рамках юбилейного десятого книжного фестиваля «Красная площадь» состоялась презентация новой книги главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова. Она называется «Божья коровка. Амурские повести», сообщает издание.
По словам Куприянова, за легким названием скрывается история о непростых судьбах людей коренных народов Севера. Автор отмечает, что в последнее время стали появляться работы о Дальнем Востоке, которые, по его мнению, отличаются наивностью и поверхностностью изображения жизни этих регионов.
«Я сам родился на Амуре и только в 18 лет впервые увидел большой город. И для меня было удивительно встретить такой наив в описании коренных северных народов. И поэтому было принято решение написать свою книгу про Дальний Восток», — пояснил Куприянов.
Политический обозреватель «Вечерней Москвы» Михаил Щербаченко отметил, что новое произведение Куприянова можно воспринимать как киноповесть, где есть место экзотике, мистике, ярким сценам погонь и драматическим любовным линиям.
Сам Александр Куприянов является автором ряда повестей и романов, в том числе «Таймери» и «Истопник». Главред «Вечерней Москвы» награжден орденом Дружбы и другими государственными наградами.