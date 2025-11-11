Главного героя «Игры в кальмара» оправдали по делу о домогательствах

81-летнего актера О Ен Су, который сыграл одного из главных героев в «Игре кальмара», «игрока 001», оправдали по делу о сексуальных домогательствах в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал агентства Ренхап.

Артиста обвиняли в том, что он якобы обнял и поцеловал девушку в щеку в 2017 году. Хотя она этого не хотела.

Суд предыдущей инстанции приговорил звезду к условному сроку — восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой в два года. При этом прокуратура просила реального заключения на 12 месяцев.

Заявительница пожаловалась в полицию в декабре 2021 года. В 2022-м О Ен Су получил премию «Золотой глобус» в качестве лучшего актера второго плана за роль в сериале «Игра в кальмара».

