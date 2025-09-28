сегодня в 14:46

Глава Союза армян России Абрамян: Кеосаян не боялся и говорил, что думает

Президент Союза армян России Ара Абрамян на церемонии прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, ушедшим из жизни 26 сентября, рассказал о нем. Абрамян сказал, что Кеосаян никогда не боялся и говорил те вещи, которые считает нужным, передает корреспондент РИАМО.

По словам Абрамяна, Кеосаян был одним из основных защитников молодежи. Гибель режиссера — большая потеря.

«Молодежь и мы все вместе должны его помнить и знать. Надо говорить правду, не надо бояться», — добавил президент Союза армян России.

Абрамян напомнил, что Кеосаян всегда призывал любить родину. Также он просил людей делать все для страны и победы.

Кеосаян умер в 59 лет. Ранее президент России Владимир Путин послал венок на церемонию прощания с режиссером.

