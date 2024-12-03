Глава Домодедова лично проверила лед в городском парке

На открытии зимнего сезона в домодедовском парке культуры и отдыха «Елочки» самый большой каток с искусственным льдом под открытым небом стал центром притяжения жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие не осталось без внимания главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой. Она пришла вместе со своими детьми и показала пример активного отдыха. Несмотря на свой статус, глава не побоялась встать на коньки и прокатиться по льду.

Ее дети с радостью присоединились к ней, и все вместе они наслаждались катанием на свежем воздухе. Своим примером Евгения Хрусталева доказывает важность активного образа жизни для здоровья и хорошего настроения.

Каток открыт с 11:00 до 22:30.

Для удобства жителей есть прокат, заточка коньков, а также услуги инструктора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.