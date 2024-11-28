Глава Академической капеллы Чернушенко рассказал о своем жизненном пути

Сегодня исполняется 50 лет с момента, как Владислав Чернушенко, народный артист СССР, почетный гражданин Петербурга и житель блокадного Ленинграда, возглавил Академическую капеллу. В честь этой значимой даты он дал эксклюзивное интервью и рассказал о своем пути, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Владислав Александрович поделился первыми впечатлениях от Капеллы, которая вошла в его жизнь еще в детстве. В марте 1942 года, во время эвакуации из блокадного Ленинграда, он пережил трагические моменты прощания с бабушкой. Вернувшись в родной город в 1944 году, семья столкнулась с трудностями, но мать привела его и брата в Хоровое училище, расположенное неподалеку.

Там их учителем стал Палладий Богданов, выдающийся музыкант и педагог. Владислав поступил в Консерваторию на дирижерско-хоровой факультет в возрасте 17 лет и вскоре получил предложение также учиться на теоретико-композиторском факультете.

«Уже на первом курсе я организовывал хор санитарок Военно-медицинской академии, мужской хор в Высшем военно-морском училище в Гатчине и студенческий хор в Корабелке», — отметил артист.

После окончания Консерватории он оказался в Магнитогорске, где работал с хоровыми коллективами. Вернувшись в Ленинград, он продолжил обучение и создал первый камерный хор в стране.

В 1974 году Владислав Чернушенко принял предложение стать художественным руководителем и главным дирижером Академической капеллы, которая переживала творческий кризис. Он считает Капеллу важным элементом российской культурной жизни с ее историей, восходящей к 1479 году.