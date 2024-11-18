«Гладиатор 2» Ридли Скотта установил рекорд в прокате

Показатель стал рекордным для студии Paramount Pictures и для самого Скотта. При этом бюджет продолжения культового экшена составил более 250 млн долларов.

На данный момент «Гладиатор 2» показывают в 63 странах мира. Большую кассу блокбастер собрал в Великобритании, Франции, Испании. При этом в США и Канаде новая лента еще не вышла — ее запустят в прокат 22 ноября. Отмечается, что Скотт уже начал работу над третьей частью киноленты.

«Гладиатор 2» — исторический художественный фильм, являющийся сиквелом картины «Гладиатор». Главные роли исполнили Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль и Конни Нильсен.

Ранее состоялся цифровой релиз хоррора «Чужой: Ромул» режиссера Феде Альвареса. Автор серии картин Ридли Скотт выступил в роли продюсера.