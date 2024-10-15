Состоялся цифровой релиз хоррора «Чужой: Ромул»

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Американский научно-фантастический фильм ужасов режиссера Феде Альвареса хорошо зарекомендовал себя в прокате. Теперь состоялся и цифровой релиз картины, сообщает «Игромания» .

Сюжет фильма рассказывает о событиях между первой и второй частью франшизы. Компания молодых людей решает исследовать космическую станцию. Герои сталкиваются с инопланетянами и самим ксеноморфом.

Автор серии картин Ридли Скотт выступил в роли продюсера. Главные роли сыграли Кэйли Спэни, Дэвид Джонсон, Арчи Рэно, Изабела Мерсед, Спайк Ферн и другие. Картина вышла в прокат 16 августа этого года.

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