Генпродюсер Kion Игорь Мишин объявил об уходе из медиаиндустрии

Генеральный продюсер онлайн-платформы Kion Игорь Мишин в соцсетях сообщил, что 29 ноября 2024 года стал его последним рабочим днем в вышеуказанной должности, сообщает РИА Новости .

«Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто — я принял решение закончить карьеру в индустрии», — рассказал подписчикам Мишин.

Мишин выразил надежду, что в его жизни больше никогда не будет никаких громких проектов, крупных площадок и прочего, что связано с медиаиндустрией. Он допустил, что может что-то писать и придумывать, но на этом постарается ограничить свою деятельность. По словам Мишина, он посвятил медиа 35 лет из своего 45-летнего трудового стажа.

Ранее в Сети распространилась информация, что Мишину, которого также называют продюсером «Голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, пришлось уволиться. Причиной мог стать тот факт, что во время обысков в его доме по делу о связи с украинскими террористами у него нашли сверток с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу. Позднее стало известно, что это кокаин.