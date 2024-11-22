Идеологу «голой вечеринки» Мишину грозит до 10 лет тюрьмы

Медиаменеджеру, генпродюсеру KION и идеологу скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Игорю Мишину грозит до 10 лет лишения свободы. Всему виной пакетик с кокаином, сообщает Mash .

Накануне в доме Мишина прошел обыск. Правоохранители обнаружили у медиаменеджера пакетик, в котором был 1 г кокаина. Согласно Уголовному кодексу, такой вес наркотика считается крупным. Во время обыска Мишин пытался выкинуть сверток с веществом в окно.

Также появилась информация, что медиаменеджер может быть связан с иноагентом Маратом Гельманом*, в отношении которого расследуется дело о терроризме. Иноагент ранее фотографировался с военными на фоне флага Украины.

Скандальная «голая вечеринка» состоялась в московском клубе в 2023 году. Считается, что Мишин — один из организаторов мероприятия.

* Признан иноагентом на территории России.