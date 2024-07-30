Гастрофестиваль «День варенья» состоится 10–11 августа в усадьбе «Мураново»

10 и 11 августа в музее «Усадьба «Мураново» округа Пушкинский пройдет гастрономический фестиваль «День варенья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«День варенья» — это семейный, домашний праздник, который проходит на территории музея уже в 12-й раз. Фестиваль сохраняет дух традиций мурановской усадьбы, где принято было на открытом воздухе варить варенье из ягод и фруктов, собранных в окрестных садах и лесах.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы по варке варенья и народное голосование за наиболее понравившееся сочетание вкусов, живая музыка и диджей-сеты, концерт Владимира Герца и музыкантов-лауреатов международных конкурсов «Праздник русского романса», а также выставки, экскурсии, усадебный квест, книжная ярмарка и творческие мастер-классы для взрослых и детей.

На территории усадьбы будет работать фудкорт, гастрономическая и ремесленная ярмарки. Больше информации можно получить по телефону: 8 (985) 317-38-98 и на сайте музея.

Билеты можно приобрести в кассе музея «Усадьба «Мураново» или онлайн. Возможна оплата «Пушкинской картой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.