Ганвест почтил память Юрия Хоя на кладбище в Воронеже

Рэпер Руслан Гоминов, известный как Ганвест, показал видео с кладбища. Артист прибыл туда, чтобы почтить память легендарного вокалиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя, сообщается в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Ганвест показал видео с Левобережного кладбища. Артист приехал на могилу Юрия Клинских, чтобы почтить его память. У памятника собрались и другие почитатели творчества вокалиста. Один из них сыграл на гитаре и исполнил знаменитую композицию «Сектора газа» — «30 лет».

Рэпер снял и себя, кивая в такт музыке головой. Видно, что могила усыпана цветами. Сзади расположена своеобразная «стена Хоя». Бетонные плиты расписаны цитатами из его песен, надписями «Хой жив» и «Сектор газа».

Гоминов стал известен в 2018 году. Он ворвался в чарты с хитами «Никотин», «Дурман» и «Звездопад». Тогда его стиль называли «кальянным рэпом». Вторая волна популярности Ганвеста пришлась на 2025 год. Он сменил имидж на эпатажный и начав использовать в речи абсурдные слова, которые стали мемами: «шнейне», «пепе», «фа» и «ватафа».

