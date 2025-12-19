Гала-концерт военно-патриотической песни прошел в Балашихе 18 декабря

Конкурс организовали центр патриотического воспитания «Герои Балашихи» и ассоциация ветеранов СВО. На сцене выступили финалисты, которых наградили памятными дипломами. В мероприятии принял участие Герой России, руководитель Балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Иван Клещерев отметил, что в Балашихе много исполнителей, которые с энтузиазмом участвуют в конкурсе. Он подчеркнул, что особенно важно видеть, как молодое поколение исполняет сложные и взрослые песни, вкладывая в них чувства и эмоции. По его словам, такие мероприятия важны для сохранения исторической памяти и поддержки юных талантов.

Песенный конкурс прошел в Балашихе в четырнадцатый раз. В этом году он был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и собрал более 50 участников, среди которых были сольные исполнители, дуэты, трио и ансамбли. На сцене также выступили участники специальной военной операции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.