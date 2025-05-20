ГАБТ: хореографа Владимирова собираются похоронить на Даниловском кладбище

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Хореографа и Народного артиста Советского Союза Юрия Владимирова собираются похоронить 22 мая на Даниловском кладбище. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

Церемонию прощания проведут тоже 22 мая. Ее организуют в Главном фойе исторического здания ГАБТ.

Также на 22 мая запланировано отпевание. Оно пройдет в Храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в 11:00 в Пушкино, микрорайоне Мамонтовка, улице Гоголевской 2а.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Юрия Григоровича собираются кремировать после церемонии прощания 23 мая. Прах планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.