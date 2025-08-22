Футуристические объекты появились в парке 50-летия Октября в Москве

В столичном парке 50-летия Октября разместили инопланетные сады, космические лаунж-зоны и другие футуристические объекты в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», сообщается на сайте мэра города.

Мероприятие проходит с 1 августа по 14 сентября. Одной из его главных площадок стала зона программы «Мой район» в парке 50-летия Октября.

Эту территорию превратили в музей будущего. Здесь появились фонтаны в виде масштабных композиций из воды, света и металла, которые подчеркивают футуристический дизайн площадки форума, а также гигантские фигуры космонавта и водолаза, которые символизируют освоение глубин океана и космоса. Кроме того, на площадке разместили инопланетные сады с гигантскими причудливыми цветами.

Для отдыха гостей предусмотрены лаунж-зоны «Лунный модуль». В разных зонах можно рассмотреть диодные созвездия, посидеть на мягких пуфах, окруженных живой зеленью. Также для гостей доступна уникальная иммерсивная зона «Лабиринт» и фотозоны.

Идея футуристического кластера заключается в том, чтобы показать, как уже сегодня Москва приближается к образу города будущего и как развиваются технологии, которые когда-то казались фантастическими.

Ранее стало известно, что за три недели работы форума «Территория будущего. Москва 2030» мультимедийный павильон «Экономика Москвы» в парке «Музеон» принял свыше 150 тысяч посетителей. Было организовано более 70 сессий с привлечением специалистов из разных сфер.