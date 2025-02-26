Фронтовой артист Джанго: очень многое в России зависит от госслужащих

Музыкант, композитор, певец, волонтер, фронтовой артист, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный заявил, что очень многое в России зависит от государственных служащих. По его словам, они должны разбираться в приоритетных задачах для страны.

«Очень много зависит от государственных служащих: как они относятся к своим обязанностям, как они вообще понимают обстановку, что является приоритетом, что второстепенно, что срочно, что можно отложить и так далее», — заявил Поддубный во время первого специального молодежного форума «На государственной службе».

Он отметил, что в первую очередь является музыкантом. Джанго подчеркнул, что Запад воюет с Россией за искоренение вольной русской души, которая не приемлет несправедливости, давления, диктатуры и всегда соотносит свои действия с богом.

«Хочется пожелать успехов всем на этом пути. Вместе мы прорвемся в наше будущее, которое, я уверен, будет очень славным. Я также являюсь лидером и основателем движения „Чтобы победить“. У нас очень много сочинено лозунгов по этому поводу», — отметил певец.

Он рассказал, что через неделю коллектив уезжает в большой тур по всей стране. Сейчас они рисуют плакаты и сочиняют речи. Но самое главное — это большой двухчасовой концерт с песнями. Закончил Поддубный одним из главных лозунгов: «Родине служить, чтобы победить».

Молодежный форум «На государственной службе» проходит в Красногорске 26 февраля. На мероприятии присутствуют более 1000 госслужащих — сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС России, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, а также администраций муниципалитетов региона. Мероприятие продолжает идею межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности форума «На государственной службе». По словам главы региона, мероприятие поможет ответить на многие важные и интересные вопросы. Он подчеркнул, что в зале собрались молодые люди, которые решили служить стране и Подмосковью.

«Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.