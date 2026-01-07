Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологии

сегодня в 12:54

Французская актриса Брижит Бардо скончалась от рака. Она была ослаблена двумя операциями, рассказал изданию Paris Match супруг артистки, бизнесмен Бернар Д’Ормаль, сообщает ТАСС .

У Бардо сильно болела спина. На фоне этого и двух ослабивших ее операций, артистка «потеряла желание жить».

«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело», — отметил мужчина.

Последний период жизни Бардо находилась в собственном доме во французском Сен-Тропе. Рядом с ней в эти моменты были супруг и домашние питомцы.

Умерла Бардо 28 декабря 2025 года. Ей было 91.

Бардо стала известной после фильма «И Бог создал женщину», снятого в 1956 году. Играла роли в 48 фильмах.

