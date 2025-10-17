Французская актриса Брижит Бардо идет на поправку после операции
Фото - © кинопоиск.ру
Радиостанция ici узнала, что французская актриса Брижит Бардо, перенесшая операцию из-за «тяжелого заболевания», постепенно восстанавливается, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 91-летняя Бардо попала в больницу города Тулон и перенесла хирургическое вмешательство. Информация о заболевании, которым страдает актриса, не раскрывается.
По данным ici, сейчас звезда идет на поправку. При этом детали о ее состоянии не раскрываются.
Ранее сообщалось, что состояние актрисы продолжает вызывать опасения у врачей. Между тем издание Nice-Matin писало, что Бардо могут выписать через несколько дней.
