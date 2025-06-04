Франция отпускает Aylo: компания порносайтов уходит с рынка

сегодня в 03:30

Власти Франции не препятствуют уходу порносайтов из страны

Франция не станет удерживать компанию Aylo, владеющую крупнейшими порносайтами, после ее решения прекратить работу в стране. Об этом заявила министр цифровизации Клара Шаппаз, ее слова приводит РБК.

«Если они выбирают неподчинение нашим законам — это их право», — заявила чиновница.

Поводом для ухода стал введенный властями возрастной ценз, требующий проверки пользователей перед доступом к контенту.

С 9 июня все платформы для взрослых обязаны внедрить систему верификации возраста. В ответ Aylo пошла на радикальный шаг — вместо привычного контента французские пользователи теперь видят изображение национального символа Марианны с провокационным лозунгом: «У свободы нет кнопки выключения».

Компания называет новые требования нарушением приватности, опасаясь рисков утечки персональных данных. Правительство же настаивает на необходимости защиты несовершеннолетних — соответствующие нормы были приняты еще в 2023 году после долгих дебатов.

Эксперты отмечают символичность этого конфликта: Франция, исторически выступающая за свободу интернета, теперь вынуждена балансировать между защитой детей и цифровыми правами взрослых. Пока Aylo остается единственной компанией, выбравшей путь открытого противостояния, но ее пример может вдохновить других игроков рынка.