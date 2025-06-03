Французы временно остались без «взрослого» контента

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Во Франции заблокировали Pornhub, Redtube и YouPorn в знак протеста

Компания Aylo, владеющая такими популярными платформами, как Pornhub, Redtube и YouPorn, приняла решение временно заблокировать доступ к своему контенту для французских пользователей. пишет РБК .

Корпорация Aylo, владеющая популярными взрослыми платформами, предприняла радикальный шаг — с 1 июня французские пользователи вместо привычного контента видят лишь изображение национального символа Марианны с провокационным слоганом.

Этот жест стал ответом на новые требования обязательной возрастной верификации, введенные правительством Франции для защиты несовершеннолетних. Решение о символической блокировке было принято компанией добровольно, без административного давления

Соломон Фридман, представитель владеющего Aylo инвестиционного фонда Ethical Capital Partners, резко раскритиковал новую политику, назвав ее «символом беспорядка и опасности», подчеркивая риски для конфиденциальности пользователей. Директор бренда Алекс Кекеси заявил, что механизмы проверки возраста не проходили должной проверки на безопасность данных и создают угрозу утечки персональной информации.

Франция занимает второе место по популярности использования сайта Pornhub после Соединенных Штатов Америки. Ежедневно ресурсы компании посещает около семи миллионов человек граждан республики. Такое массовое использование делает новый запрет значительным событием в сфере регулирования цифрового пространства и конфиденциальности данных.

С 1 июня 2023 года во Франции вступили в силу новые правила защиты детей от опасного онлайн-контента. Правительственное постановление, принятое еще в феврале, обязывает цифровые платформы внедрить эффективные системы родительского контроля и возрастной верификации.

Крупные технологические компании уже выразили недовольство этими мерами, называя их избыточными и технически сложными для реализации. Параллельно Европейская комиссия начала собственное расследование на предмет соответствия новых французских норм общеевропейскому цифровому законодательству.

Нарушителям грозят санкции. Так французские регуляторы могут заблокировать недобросовестные платформы. Брюссель также рассматривает штрафы до 6% от годовой выручки компаний

Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом для ужесточения регулирования цифровой среды по всей Европе. Особое внимание уделяется соцсетям и стриминговым сервисам, популярным среди подростков.