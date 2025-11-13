Фотозона и мастер-классы: в Петербурге пройдет выставка к юбилею Хаяо Миядзаки

«У нас будут мягкие игрушки, которые можно и нужно брать в руки и фотографироваться. Мы обустроим целую фотозону со светящейся сакурой. Проектор будет транслировать на потолок фрагменты из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Мы принесем целую коллекцию русскоязычных книг по творчеству аниматора, и все желающие смогут их полистать», — рассказал создатель проекта Илья Лошаков.

По его словам, гости смогут даже сделать вклад в пополнение экспозиции: на небольших тканевых квадратиках можно будет нарисовать какого-персонажа из произведений Миядзаки, а затем их соберут в большое одеяло.

Планируется экскурсия и театральный перфоманс, а также мастер-класс для маленьких посетителей по росписи гипсовых фигурок. Вход свободный.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.