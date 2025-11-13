Фотозона и мастер-классы: в Петербурге пройдет выставка к юбилею Хаяо Миядзаки
В культурном центре «Крупа» в Санкт-Петербурге 15 ноября состоится открытие интерактивной выставки «Сны Миядзаки», экспозиция приурочена к юбилею великого японского мультипликатора, сообщает газета «Петербургский дневник».
«У нас будут мягкие игрушки, которые можно и нужно брать в руки и фотографироваться. Мы обустроим целую фотозону со светящейся сакурой. Проектор будет транслировать на потолок фрагменты из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Мы принесем целую коллекцию русскоязычных книг по творчеству аниматора, и все желающие смогут их полистать», — рассказал создатель проекта Илья Лошаков.
По его словам, гости смогут даже сделать вклад в пополнение экспозиции: на небольших тканевых квадратиках можно будет нарисовать какого-персонажа из произведений Миядзаки, а затем их соберут в большое одеяло.
Планируется экскурсия и театральный перфоманс, а также мастер-класс для маленьких посетителей по росписи гипсовых фигурок. Вход свободный.
