Фотоконкурс по мотивам творчества Ван Гога состоится в Нижнем Новгороде

Конкурс на лучшее фото природы проводится в Нижнем Новгороде до 1 декабря

С 7 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде проводится конкурс на лучшее фото природы в социальных сетях, сообщает Infox .

Участникам предлагается создать яркие и оригинальные изображения пейзажей города, вдохновляясь словами известного художника Винсента Ван Гога о том, что истинная любовь к природе позволяет видеть ее красоту повсюду.

Данное мероприятие организовано в рамках выставки репродукций «Ван Гог. Тайны гения и безумца», открывшейся в начале июня в новой арт-галерее Нижнего Новгорода.

Цель организаторов — пробудить интерес к природным красотам региона и побудить людей смотреть на них по-новому, используя идеи Ван Гога. Этот конкурс предоставляет возможность каждому выразить свое отношение к творчеству мастера и любовь к природе города, отметила директор галереи VEKARTA Анна Павельева.

Чтобы участвовать, нужно сделать фото, отражающее стиль и философию Ван Гога о природе, и опубликовать его в социальных сетях («ВКонтакте» или Telegram). Любой желающий, независимо от возраста и уровня мастерства, может принять участие. Народное голосование пройдет с 29 по 30 ноября, будут определены 3 лучших работы. Церемония награждения победителей состоится 1 декабря в 11:00 в галерее VEKARTA, где каждый победитель получит ценные призы.