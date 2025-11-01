Фото: Ирина Шейк примерила дерзкий образ звезды фильмов 18+ Чиччолины

сегодня в 15:37

39-летняя Ирина Шейк показала фотографии, на которых она предстает в необычном образе. Модель перевоплотилась в культовую звезду фильмов для взрослых Чиччолину (Анну Илону Шталлер), сообщает Леди.Mail.ru .

Модель примерила некое подобие белого платья, оставив грудь и бедра обнаженными. Образ дополнили белые чулки и оперные перчатки. Позировала она вместе с розовой плюшевой игрушкой.

Также Шейк надела парик светлого цвета, дополненный цветочным венком. Она сделала яркий макияж, выделив ресницы синей тушью, а губы — яркой помадой.

Данный образ — практически копия наряда, в котором итальянско-венгерская актриса фильмов для взрослых, политик и певица Шталлер появилась на Каннском кинофестивале в 1988 году. Сейчас Чиччолине 73 года.

Ранее Шейк снялась в откровенном нижнем белье. Черный комплект был украшен цветочным орнаментом и дополнен кружевным поясом.

