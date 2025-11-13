Фонд друзей Коломны представил проекты по сохранению культурного наследия

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне состоялся первый вечер-встреча фонда друзей Коломны, на котором были представлены ключевые проекты по сохранению и развитию культурного наследия города. Мероприятие объединило экспертов, меценатов, представителей бизнеса и местных жителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках вечера были представлены три ключевых проекта, которые уже получили практическую реализацию:

Проект «Коммунальная Одиссея», который занимается сохранением живой памяти города через создание архива устных историй. Уже собраны десятки интервью с коломенцами, которые теперь можно услышать на улицах города в формате уличной выставки-путешествия.

Проект воссоздания свечного завода братьев Сурановых предполагает возрождение исторического производства на Посадской улице. На территории усадьбы Сурановых планируется создать многофункциональное пространство с музеем, мастерскими и кафе, где можно будет познакомиться со старинными технологиями свечного дела.

Проект «Коломенское шелкоткачество» направлен на возвращение городу утраченного промысла. Раньше Коломна была центром производства высококачественных шелковых тканей, известных далеко за пределами России. Сегодня Фонд формирует коллекцию исторических образцов и работает над восстановлением уникальных технологий.

Гости вечера смогли лично познакомиться с проектами: поработать за ткацким станком, создать свечу по исторической технологии и погрузиться в медиа архив «Коммунальной Одиссеи».

Подробная информация о работе фонда друзей Коломны на сайте.

Проект концепции деятельности фонда друзей Коломны получил поддержку в конкурсе «Профессиональное развитие» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.