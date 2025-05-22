ФНС закрывает компанию-продакшен Филиппа Киркорова
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает компанию-продакшен короля российской эстрады Филиппа Киркорова. С помощью ООО «Филл фо ю» исполнитель принимал заказы на концерты, сообщает Mash.
Причиной ликвидации фирмы стала смерть соучредителя Геннадия Рыбака. Бывший концертный директор Киркорова скончался в 2023 году.
На сегодняшний день налоговая уже внесла ООО «Филл фо ю» в списки на ликвидацию.
Кроме того, в ноябре прошлого года из-за смерти Рыбака сотрудники налоговой заблокировали счета компании.
Ранее стало известно, что поклонницы Киркорова отсудили у него деньги за отмену выступлений в пандемию коронавируса. Приставы пытаются провести взыскание средств с компании поп-короля.