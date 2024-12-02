ФНС России заморозила счета сооснователя группы «Тараканы» Спирина*

Федеральная налоговая служба России заблокировала банковские счета сооснователя и фронтмена группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, который был признан иноагентом, сообщает «Постньюс» .

Месяц назад счета артиста уже подверглись заморозке из-за не предоставленной вовремя налоговой декларации, связанной с его индивидуальным предпринимательством.

Новая блокировка счетов произошла в связи с долговыми обязательствами: летом против Спирина* было открыто исполнительное производство на сумму 130 тысяч рублей. На 29 ноября управление Федеральной налоговой службы по Москве отозвало доступ к его счетам из-за неоплаченной задолженности.

Спирин*, который уехал за границу после начала специальной военной операции, пытался оспорить свой статус иноагента, полученный в июне 2024 года. Однако Замоскворецкий суд поддержал решение Минюста России, а 26 ноября Мосгорсуд отклонил его апелляцию, оставив статус артиста неизменным.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.