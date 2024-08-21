В парках Подольска пройдут мероприятия, посвященные Дню государственного флага России

В Подольске в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 22 августа проведут праздничное мероприятие «Моей Родины Триколор». В День государственного флага России проведут мероприятия с 15:00 до 18:00.

В 15:00 на танцевальной веранде начнётся флешмоб от группы «Радость движения» под руководством инструктора по адаптивной физкультуре Владимира Васильева.

В 16:00 все желающие смогут присоединиться к шествию с флагом на территории парка. В это же время на сцене танцевальной веранды начнётся концертная программа. На балюстраде проведут мастер-классы.

В микрорайоне Климовск на Гривно в парке «Дубрава» в 15:00 для детей проведут интерактивный квест «По следам истории». С 16:00 на центральной аллее начнет работать ярмарка «Моя родная страна». С 17:00 стартует праздничный концерт творческих коллективов ДК «Машиностроитель».

В Климовске на Весенней в Детском парке на 17:30 наметили проведение мастер-класса «Символ России», также в центральной части парка предложат нанести аквагрим. У главного входа будут раздавать ленточки с триколором. В 17:45 начнется торжественное шествие с флагом России от городской площади до парка. На 18:00 запланирован флешмоб «Мы — Россия!» и концертная программа «Россия. С любовью». В мероприятии могут участвовать дети старше трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.