Физик Батальи: в «Один дома» родители не любили Кевина и нарочно забыли его

Родители 8-летнего Кевина в фильме «Один дома» специально забыли мальчика, потому что не любили. Об этом заявил американский физик Луи Батальи, сообщает Mash .

Ученый рассчитал, что родители, которые собирались в поездку всей семьей во Францию, просто не могли оставить мальчика дома. Он вывел специальную формулу, которая помогает понять это.

По словам эксперта, вероятность того, что герои фильма забыли мальчика случайно при условии, что легли спать условно в 23:00 и проспали подъем в 8:00 перед вылетом, равна всего 0,13%. Следовательно, родители специально бросили ребенка.

Физик считает, что герои просто не любили Кевина, потому решили не брать его с собой в поездку. А все их переживания были ненастоящими и представляли собой попытку оправдаться.

