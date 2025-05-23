Финалисты «Знай наших» войдут в эксклюзивную программу «Платформа роста»

Топ-победителей и финалистов в номинации «Бренды малых городов» конкурса растущих российских брендов «Знай наших» смогут присоединиться к программе «Платформа роста» и получить комплексную поддержку в продвижении бизнеса, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Специальную номинацию «Бренды малых городов» учредила компания РВБ (Wildberries & Russ) — постоянный партнер конкурса «Знай наших». А «Платформа роста» — это совместный проект АСИ и РВБ. Его цель — повысить предпринимательскую активность в регионах России, объем производства отечественных товаров. Участники получат доступ к инструментам для создания, продвижения и масштабирования своих продуктов.

Номинация «Бренды малых городов» ждет яркие, самобытные бренды из малых городов России. Бизнес должен не только развивать локальную экономику, но и вносить вклад в культуру и туристическую привлекательность региона.

Финалисты спецноминации получат:

годовое обучение под руководством экспертов Wildberries;

помощь в продвижении товаров на маркетплейсе;

доступ к аналитике, рекламным инструментам;

поддержку в масштабировании бизнеса и выходе на новые рынки.

«Сегодня малый и средний бизнес в регионах демонстрирует впечатляющую динамику, но порой сталкивается с проблемами выхода на новые рынки. „Платформа роста“ — это не просто образовательный проект, а комплексная экосистема поддержки, дающая предпринимателям и знания, и конкретные инструменты для масштабирования через цифровые платформы. Особенно ценно, что партнером выступает Wildberries — крупнейший российский онлайн-ретейлер, который может обеспечить реальный рост продаж», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Основатель Wildberries и глава ООО «РВБ» Татьяна Ким рассказала, что практически половина продаж на Wildberries приходится на локальные бренды, это дает мощный импульс экономике.

«Наша задача — не просто предоставить площадку для торговли, а помогать в развитии МСП и создавать национальных чемпионов — бренды, которые будут конкурировать на глобальном рынке, сохраняя свою идентичность. Проект „Платформа роста“ дает для этого все возможности. Участники получат доступ к обучающим программам, маркетинговую поддержку и консультацию персональных менеджеров», — отметила Татьяна Ким.

Конкурс «Знай наших» дает предпринимателям доступ к образовательным программам, продвижению на маркетплейсах, поддержку. Он стартовал в 2023 году по инициативе президента РФ. За два сезона поступило 17 тыс. заявок из всех регионов.

В этом году пять основных номинаций и несколько специальных. Для участия необходимо зарегистрироваться до 1 июня на знайнаших.аси.рф. Церемония награждения пройдет в июле в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Организаторы — АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизатор — ВЭБ.РФ.