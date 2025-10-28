Финалист «Голоса» Ваня Кургалин рассказал, как его спас Михаил Боярский
С 14 лет Ваня Кургалин известен широкой публике, благодаря участию в проектах «Голос. Дети» и, позднее, «Голос. Уже не дети». Молодой артист принимал участие и в других музыкальных телешоу. Особое внимание привлекло его выступление в финале «Синей птицы» на канале «Россия 1», где он спел дуэтом с Михаилом Боярским, сообщает Nord-News.
«У нас, гасконцев, лучший в мире вкус!» — декламировал Иван.
«Но умнице Фортуне ей-богу не до вас, пока на белом свете есть Гаскон», — поддерживал молодого певца народный артист Михаил Боярский.
Их совместное выступление вызвало бурю эмоций у зрителей, а Иван поделился своими впечатлениями в интервью GPVN.
«Михаил — харизматичный человек, невероятный актер, из любой ситуации может выпутаться», — отметил Кургалин.
Ему довелось убедиться в этом лично. В конце номера ведущая поинтересовалась, каково это — «чувствовать себя легендарным д’Артаньяном рядом с самим легендарным д’Артаньяном?». Иван замешкался и не смог дать внятный ответ, но Михаил Боярский пришел ему на помощь.
«Он сказал: „Приятно передавать эстафету столь очаровательному юноше“», — поделился Кургалин.
