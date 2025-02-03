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Фильм «Пророк» с Юрием Борисовым выйдет в международный прокат

Продюсер фильма «Пророк. История Александра Пушкина», гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что в ближайшие два месяца новую отечественную кинокартину с актером Юрием Борисовым в главной роли покажут в нескольких европейских странах, сообщает ТАСС .

«Показ фильма пройдет по всей Европе в период с середины февраля по середину марта 2025 года», — сказал Верещагин.

Он подчеркнул, что российской киноновинкой заинтересовались Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и другие европейские государства.

Продюсер добавил, что азиатское направление находится «в работе». В ряде государств будет выпущена дублированная версия фильма, в то время как в других странах картина выйдет с субтитрами.

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» на больших экранах состоится 14 февраля текущего года. Работа режиссера Феликса Умарова представляет собой биографическую и музыкальную картину, повествующую о жизни великого русского поэта. Главную роль в картине сыграет Юрий Борисов.

Ранее российский актер Юра Борисов прокомментировал свою номинацию на престижную кинопремию «Оскар». Россиянин претендует на статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора».