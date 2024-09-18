«Фильм-антифейк»: как снимали ленту о трагических событиях блокады Ленинграда

В международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня» прошел предпремьерный спецпоказ документального фильма «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти», который рассказывает о трагических событиях начала блокады Ленинграда. Процесс создания киноленты обсудили любители отечественной истории, подводные археологи и кинодокументалисты, сообщает РИА Новости .

Первыми «Черные глубины Ладоги» посмотрели школьники и студенты, у большинства из которых картина «вызвала мурашки». Лента основана на уникальных видео и фото, полученных в ходе поисковой экспедиции, а также кинохронике и документах из архива. Зрители смогут погрузиться в загадочные и мрачные глубины Ладожского озера благодаря эксклюзивной и современной подводной съемке, уверены авторы.

В центре сюжета находится старинное судно — ценная находка российских дайверов, которая была обнаружена в 2022 году. По мнению руководителя проекта и гендиректора Орловского клуба подводного плавания «Диво» Сергея Куликова, речь идет об уникальной капсуле времени, которая рассказывает о подвиге наших предков.

«С каждым днем рождается все больше и больше фейков относительно нашей истории. Ее пытаются переписать, скажем так, в удобное для себя русло. Я думаю, что этот фильм — антифейк, антиложь и еще одно доказательство того героизма, тех усилий, того, как наш народ боролся», — сказал Куликов.

Сценарист и режиссер ленты «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти» Игорь Свеженцев отметил, что главным героем картины намеренно решили сделать молодого парня, с которым российские юноши могут ассоциировать себя. По словам кинематографиста, авторам киноновинки хотелось показать образ «совершенно юного» защитника Родины.

«Именно такие молодые моряки и защищали страну», — подчеркнул сценарист Свеженцев.

История имела и личные отголоски для некоторых участников киносъемок. Дайвер проекта «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти» Павел Юдин рассказал, что его дед был защитником Ленинграда и погиб во время боев за город.

«Я держу этот снаряд в руках и думаю, может быть, если бы это снаряд приехал, он бы вылетел из ствола пушки и убил бы фашиста, который убил моего деда», — поделился мыслями Юдин.

Фильм «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти» приурочен к 80-летию снятия полной блокады Ленинграда. Документалку сняли при поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив.