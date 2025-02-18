Филипп Киркоров снова отправил детей на учебу за границу

Российский певец Филипп Киркоров снова отправил дочь и сына учиться в Дубай, они получают образование в Swiss International Scientific School, сообщает «7 дней» .

Артист желает своим детям только лучшего, поэтому он постоянно ищет лучшие предложения в сфере образования. Прошлый учебный год его дети — дочь Алла-Виктория и сын Мартин — провели в Дубае. Там они учились в международной школе-пансионе Swiss International Scientific School. Год обучения стоит порядка 64 тыс. долларов.

Осенью прошлого года СМИ рассказали, что певец забрал детей обратно в РФ из-за проблем с поведением. Они из-за учебы за границей отбились от рук и стали хулиганить.

Недавно 13-летняя Алла-Виктория написала в соцсетях, что снова уехала вместе с братом из России. Они опять поселились в Дубае и начали учиться в той же школе.

«Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда», — шутливо отметила она.